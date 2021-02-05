45-й президент США Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате. В четверг, 4 февраля, руководители группы конгрессменов по делу об импичменте попросили Трампа дать показания, сообщает CNN.

"Два дня назад вы предоставили ответ, в котором отвергли многие фактические утверждения, изложенные в статье об импичменте. Таким образом, вы попытались поставить под вопрос важные факты, несмотря на четкие и неопровержимые доказательства вашего конституционного правонарушения. В свете вашего оспаривания этих фактических утверждений, я обращаюсь к вам с просьбой дать показания под присягой о вашем поведении 6 января 2021 г. до или во время судебного разбирательства по делу об импичменте в Сенате", - говорилось в обращении.

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Советник экс-президента Джейсон Миллер заявил, что он "не будет давать показания в рамках неконституционного производства".

"Использование нашей Конституции для открытия дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", - добавили адвокаты Трампа Брюс Кастор и Дэвид Шон.

Отмечается, что представители обвинения могут трактовать отказ Трампа в качестве доказательства его вины.

"На суде мы докажем, что поведение президента Трампа не имеет оправдания. Немедленный отказ давать показания является красноречивым и прямо указывает на заключение, подтверждающее его вину", - подчеркнул конгрессмен Джереми Раскин.

Напомним, 13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат. В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.

Ранее мы писали о том что Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа.

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