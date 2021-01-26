Импичмент Трампа: резолюцию передали Сенату США [ Редактировать ]
Палата представителей Конгресса направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа. Процесс начнется 8 февраля, сообщает CNN.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне и вторжении протестующих в Капитолий.
13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. "За" проголосовали 232 человека, против - 197. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.
Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат с 2/3 голосов, то есть - 67 из 100.
В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.
Ранее мы писали о том, что Трамп открыл "офис бывшего президента".
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