Президент США Джо Байден не стремится отомстить 45-му главе государства Дональду Трампу, однако полагает, что процедура импичмента должна быть завершена. Иначе процесс будет выглядеть как фарс. При этом новый хозяин Белого дома не уверен в успешной реализации импичмента Трампу.

Как утверждает американский президент, его слова о том, что импичмент Трампу должен состояться подразумевали завершение процедуры. В противном случае ситуация будет выглядеть глупо.

"Он (Трамп) уже подвергнут импичменту в нижней палате (Конгресса США), и эта процедура должна продолжаться, иначе это все будет походить на фарс", - считает Байден.

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Однако политик сомневается в том, что по исходу процедуры Трампа ждет обвинительный приговор, поскольку не "республиканцы" не поддерживают такое развитие событий.

"Не знаю, чем это завершится, ведь маловероятно, что сразу 17 республиканцев изменят свою точку зрения и вынесут обвинительный приговор по делу об импичменте", - сказал он.

Байден подчеркнул, что он "не жаждет возмездия", однако процесс должен быть завершен, иначе процедура превратится в "насмехательство над системой".

Напомним, 13 января члены Палаты представителей Конгресса во второй раз объявили Трампу импичмент. "За" проголосовали 232 человека, против - 197. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.

Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат.

В случае импичмента Сенат США может вынести на рассмотрение вопрос о запрете Трампу вновь баллотироваться на пост президента.

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