Українці допоможуть NASA доправляти вантажі на Місяць [ Редактировать ]
Українсько-американський стартап допоможе НАСА доправити вантажі на Місяць. Космічна агенція обрала компанію Firefly Aerospace для субпідряду у межах місії "Артеміда". Сума угоди, близько 93,5 млн доларів.
І це вже шостий такий контракт. Згідно з останнім договором, у 2023 Firefly повинні доставити дослідну апаратуру у район місячного Моря Криз.
Примітно, що перші запуски компанія планує здійснити вже цьогоріч. Частину деталей для ракет виготовляє український завод "Південмаш".
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