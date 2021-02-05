Українсько-американський стартап допоможе НАСА доправити вантажі на Місяць. Космічна агенція обрала компанію Firefly Aerospace для субпідряду у межах місії "Артеміда". Сума угоди, близько 93,5 млн доларів.

І це вже шостий такий контракт. Згідно з останнім договором, у 2023 Firefly повинні доставити дослідну апаратуру у район місячного Моря Криз.

Примітно, що перші запуски компанія планує здійснити вже цьогоріч. Частину деталей для ракет виготовляє український завод "Південмаш".