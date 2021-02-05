Робін-Гуд вкрав фургон з вакцинами і втік [ Редактировать ]
Американський Робін-Гуд. У Флориді невідомий викрав фургон з вакцинами від коронавірусу. Перед цим - зловмисник потрапив на відео з камер спостереження. Поліція за будь-яку інформацію про нього обіцяє винагороду п'ять тисяч доларів.
Щоправда, у багажнику крадія вантаж на суму вдвічі більшу. 30 упаковок вакцини в надійних холодильниках. Фургоном зловмисник заволодів на парковці, коли водій спитати дорогу.
Американці з цього інциденту жартують у соцмережах і запрошують Робін Гуда до себе на гостину.
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