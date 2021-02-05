"Северный поток-2": Германия допускает "отключение" газопровода [ Редактировать ]
Правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода "Северный поток-2". Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.
Известно, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства "Северного потока-2". И на их настроение не повлияла смена президента в Соединенных Штатах Америки.
В то же время, вместо варианта остановки строительства обсуждается возможность снабжения трубопровода механизмом остановки его эксплуатации. Он может включаться в случае, если Россия заявит о планах сократить поставки через украинскую газотранспортную систему.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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