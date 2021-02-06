"Холостячка" Мишина показала райский отдых в Доминикане с Эллертом [ Редактировать ]
Популярная украинская актриса, героиня первого сезона "Холостячка" Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом, а также с детьми отправились на отдых в Доминиканскую Республику. Солнечными снимками звезда поделилась в своем Instagram.
Мишина делится с поклонниками всеми подробностями отдыха, показывает забавные ролики, а также публикует солнечные фото на берегу океана.
Валяться под пальмами, пить кокосы, сгорать на солнце, нырять в океане, кричать от жжения соли в глазах, объедаться фруктами, канючить у @ellert_a красивую фотку, менять купальники, ходить босиком, не хотеть засыпать, хотеть рано просыпаться, чувствовать запах тёплого ветра, наслаждаться каждой минутой, наслаждаться любимыми ... Всё, что представляла теперь в моем пространстве! Люблю ❤️💚, благодарю 🙏
Избранник Ксении – Эллерт также делится яркими моментами семейного отдыха с поклонниками пары.
Эллерт опубликовал забавное совместное фото, на котором позирует Мишина с сыном и сам Эллерт с дочерью.
Поклонники отметили, что Эллерт и Мишина прекрасная семья, а также порадовались за пару и пожелали ей хорошего отдыхаю.
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