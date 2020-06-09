Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская удалила свою "фирменную" родинку на лице. Такое наблюдение сделали поклонники, увидев новые снимки звезды в Instagram.

Ольга Сумская подписала фото, на котором позирует на берегу Голубого озера.

"Открыли сезон вместе с @віталііборісюк. Если границы закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо! #відпочивайвукраїні".

Поклонники звезды сразу обратили внимание на то, что на лице отсутствует ее знаменитая родинка.

В комментариях подписчики поинтересовались, удалила ли актриса свою родинку. "Да", - ответила Сумская.

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