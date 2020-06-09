Ольга Сумская избавилась от "фирменной" родинки [ Редактировать ]
Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская удалила свою "фирменную" родинку на лице. Такое наблюдение сделали поклонники, увидев новые снимки звезды в Instagram.
Ольга Сумская подписала фото, на котором позирует на берегу Голубого озера.
"Открыли сезон вместе с @віталііборісюк. Если границы закрыты, будем отдыхать дома! Тоже хорошо! #відпочивайвукраїні".
Поклонники звезды сразу обратили внимание на то, что на лице отсутствует ее знаменитая родинка.
В комментариях подписчики поинтересовались, удалила ли актриса свою родинку. "Да", - ответила Сумская.
Ранее мы писали о том, что Ольга Сумская снова стала бабушкой. А Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, в то время, как Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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