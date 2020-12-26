"Холостячка" Ксения Мишина в пост-шоу рассказала, как сложились ее отношения с ее избранником Александром Эллертом. Как утверждает Ксения, после финала пара уехала домой и больше не расставалась.

Саша постоянно приезжал. Но вскоре мы поняли, что хотим жить вместе. И живем

Эллерт также заявил, что он начал по-новому познавать мир и его жизнь очень изменилась вместе с Мишиной.

На своей странице в Instagram Ксения написала очень трогательный пост Александру, под которым Эллерт в очередной раз признался Мишиной в своих чувствах.

"Я люблю тебя Александр, и хоть мы и сказали эти слова сотню тысяч раз за последние три месяца, они все так же трепетно отзываются во мне. Я благодарю тебя за то, что пронес всю эту нежность и близость через свою жизнь до встречи со мной", - призналась Мишина.

"Я люблю тебя, Ксю", - написал Эллерт.

Напомним, "Холостячка" Мишина выбрала победителя шоу. В финале романтического шоу Мишина заявила о том, что по-настоящему влюбилась в 33-летнего сценариста и автора шуток Студии "Квартал 95". Александр был дважды женат и у него есть 12-летняя дочь Элина.

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