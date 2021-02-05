Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась обнаженными фотографиями на последнем триместре беременности.

29-летняя модель опубликовала в Instagram серию откровенных снимков, показав свой округлый живот и изящную фигуру.

"Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, а иногда - богиней плодородия с сочным задом. Я сделала это фото в тот день, когда чувствовала последнее. В любом случае, я знаю, что очень скоро буду скучать по этому животу и по этим пинкам внутри своего тела", - подписала фотографии Эмили.

Обнаженные снимки беременной модели собрали более 2 миллионов лайков и тысячи комментариев. Пользователи отметили, что сейчас Эмили выглядит даже привлекательнее и женственнее, чем раньше.

Напомним, о том, что Эмили Ратаковски вместе с мужем Себастьяном Бир-Макклардом ждет ребенка, стало известно в октябре 2020 года. Пара вместе уже более 2 лет. Они поженились 23 февраля 2018 года после нескольких недель романа.

Ранее мы писали о том, что Эмили Ратаковски станцевала обнаженной. Также сообщалось, что голую Ани Лорак запечатлели на улице. Известная артистка шокировала пользователей сети новым фото.

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