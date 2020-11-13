Евроcоюз возмущен смертью белорусского активиста Романа Бондаренко, который скончался в больнице после избиения силовиками, а также ЕС готов усилить санкции против Беларуси. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных, по имеющимся сведениям, из-за жестокости милиционеров в штатском. Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко репрессировали собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия, игнорируя, таким образом, не только фундаментальные права и свободы белорусского народа, но и пренебрегая его жизнями

В ЕС выразили соболезнования семье и друзьям активиста, подтвердили солидарность с белорусским народом, решительно осудили насилие против граждан и СМИ.

Европейский Союз выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям господина Бондаренко. ЕС солидарен со всеми белорусами, которые пострадали и продолжают страдать от рук белорусских властей после фальсифицированных президентских выборов 9 августа

Также в ЕС заявили, чо Брюссель ожидает от белорусских властей прекращения репрессий, иначе санкции будут усилены.

Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в жестоких репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции

Напомним, 12 ноября, в Минске умер участник протестов в Беларуси Роман Бондаренко, которого доставили в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) после задержания силовиками. Ему был 31 год.

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