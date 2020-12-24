Беларусь "ответит" на санкции США [ Редактировать ]
В связи с санкциями против Беларуси, которые накануне ввели США, белорусская сторона готовит ответные меры. Детали будущих ограничений пока не называют. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Беларуси.
В частности, МИД расценивает новые санкции США как "эмоциональное решение".
"Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны", - говорится в сообщении.
В то же время Минск уже подготовил ответные меры, которые в ближайшее время будут введены в действие.
"Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", - добавили в МИД.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. И рассказал о центре американских спецслужб в Киеве, пригрозив Украине санкциями.
"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну.
по теме
Вашингтон призывает европейских союзников и частные компании прекратить помогать строительству газопровода
Решение приняли на саммите глав государств ЕС
Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем
По сравнению с минувшей неделей, он сократился на две страны
Рождество для католиков, как и для православных, - самый важный праздник в году