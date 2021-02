В воскресенье, 7 февраля, в штате Уттаракханда, Индия, откололась часть ледника Нанда-Деви, что привело к разрушениям и гибели полторы сотни людей. Об этом сообщает издание India Today.

Ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда. Отколовшийся ледник вызвал наводнение в реке Дхаули Ганга (одна из истоков реки Ганга). После этого последовали масштабные разрушения. Под обломками оказались около 100-150 людей, они пока считаются пропавшими без вести.

ALERT 🚨

Extremely Sad To Hear About The #Uttarakhand Glacier Break, Praying For The Safety Of Missing People🙏

🆘 Helpline Nos.:

- 1905

- 1070

- 9557444486



Kindly Retweet & Spread The Word. #Uttarakhand #prayforuttarakhand #prayforuttrakhand #Chamoli #Uttrakhand #GlacierBurst pic.twitter.com/j7pD5yWrK2