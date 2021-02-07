В Индии огромный ледник "похоронил" заживо полторы сотни людей (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 февраля, в штате Уттаракханда, Индия, откололась часть ледника Нанда-Деви, что привело к разрушениям и гибели полторы сотни людей. Об этом сообщает издание India Today.
Ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда. Отколовшийся ледник вызвал наводнение в реке Дхаули Ганга (одна из истоков реки Ганга). После этого последовали масштабные разрушения. Под обломками оказались около 100-150 людей, они пока считаются пропавшими без вести.
ALERT 🚨— Dhruvil Gajjar (@meggi_07) February 7, 2021
Extremely Sad To Hear About The #Uttarakhand Glacier Break, Praying For The Safety Of Missing People🙏
🆘 Helpline Nos.:
- 1905
- 1070
- 9557444486
Kindly Retweet & Spread The Word. #Uttarakhand #prayforuttarakhand #prayforuttrakhand #Chamoli #Uttrakhand #GlacierBurst pic.twitter.com/j7pD5yWrK2
Вода смыла ближайшие к реке дома. Власти начали оперативную эвакуацию - людей переселили в более безопасные районы.
Стихия нанесла значительный ущерб. Был разрушен мост Джошиматх-Малари, который использовался индийскими военнослужащими для перехода в приграничные районы.
Плотины в городах Шринагар, Ришикеш и Харидвар начали экстренный сброс воды для недопущения дальнейшего ущерба.
Как ранее сообщали, в Индии взлетел на воздух "пластиковый" завод. В результате трагедии погибли 5 человек, еще несколько получили травмы различной тяжести.
Кроме того, в Индии рухнул многоэтажный дом. Стоит отметить, по словам официальных лиц, под завалами могло находиться до 70 человек.
Ранее мы писали, что в Индии подъемный кран "похоронил" рабочих. Компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.
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