В результате аварии крана в индийском штате Андхра-Прадеш погибли 11 человек.

Об этом пишет Xinhua.

По информации, жуткая трагедия произошла, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж крана и пусконаладочные работы.

Известно, компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI