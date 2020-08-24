В Индии рухнул многоэтажный дом: под завалами около 200 человек (фото, видео) [ Редактировать ]
На западе Индии, а именно в Махаде рухнул жилой пятиэтажный дом. На данный момент известно о 15 пострадавших. Об этом сообщает Milleniumpost. А также в Twitter появились фото и видео инцидента.
1 Dead, Around 70 Feared Trapped After Maharashtra Building Collapse— NDTV (@ndtv) August 24, 2020
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Стоит отметить, по словам официальных лиц, под завалами может находиться до 70 человек.
По данным спасателей, на данный момент спасено 25 человек.
15 Injured, Around 70 Feared Trapped After Maharashtra Building Collapse https://t.co/NQmBiFR0m5 pic.twitter.com/n2lQuNqLdS— NDTV (@ndtv) August 24, 2020
Но, по неподтвержденной информации, по завалами могут находиться от 70 до 200 человек.
Building collapses in Mahad in Raigad district of #Maharashtra, people feared trapped in the debris pic.twitter.com/W9cEI6D05k— NDTV (@ndtv) August 24, 2020
Важно, что по заявлениям полиции спасены только 15 человек, которые были доставлены в больницу.
Пятнадцать раненых были спасены и доставлены в больницу
Стоит отметить, что в рухнувшем доме было 47 квартир.
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