На западе Индии, а именно в Махаде рухнул жилой пятиэтажный дом. На данный момент известно о 15 пострадавших. Об этом сообщает Milleniumpost. А также в Twitter появились фото и видео инцидента.

Стоит отметить, по словам официальных лиц, под завалами может находиться до 70 человек.

По данным спасателей, на данный момент спасено 25 человек.

Но, по неподтвержденной информации, по завалами могут находиться от 70 до 200 человек.

Building collapses in Mahad in Raigad district of #Maharashtra, people feared trapped in the debris pic.twitter.com/W9cEI6D05k