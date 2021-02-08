Дві валізи з ліками компанії Pfizer вартістю два мільйони гривень

Дві валізи з ліками компанії Pfizer вартістю два мільйони гривень - виявили в іноземця у "Борисполі". Як повідомили в пресслужбі Київської митниці, медпрепарати намагався вивезти громадянин Кувейту.

Загалом у нього вилучили понад 150 тисяч пігулок у блістерах. За даними правоохоронців, конфісковані ліки мають наркотичний ефект.