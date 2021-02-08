З Києва намагалися вивезти наркотики від Pfizer [ Редактировать ]
Дві валізи з ліками компанії Pfizer вартістю два мільйони гривень - виявили в іноземця у "Борисполі". Як повідомили в пресслужбі Київської митниці, медпрепарати намагався вивезти громадянин Кувейту.
Загалом у нього вилучили понад 150 тисяч пігулок у блістерах. За даними правоохоронців, конфісковані ліки мають наркотичний ефект.
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