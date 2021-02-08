Какой знак зодиака самый самовлюбленный [ Редактировать ]
Некоторые люди никогда не замечают своих ошибок и превозносят себя в любой ситуации, даже если и не правы. Они считают себя лучше других. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самовлюбленный.
Итак, на первом месте оказался Стрелец. Если он задумал кого-то очаровать, то не остановится ни перед чем. Будет искрить, применит чувство юмора, "возьмет" обаянием. Ну не может Стрелец остаться в стороне, если необходимо быть на пьедестале.
Но есть отличительная черта: и при людях, и без людей (в полном одиночестве) Стрелец отдает себе только первые роли. Любит себя, ценит жизнь, сделает все, чтобы создать свой идеальный мир, соответствующий личностным запросам.
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