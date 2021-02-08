Мутований британський штам коронавірусу вже в Україні, - у цьому впевнені медики Рахівського району на Закарпатті. Кажуть: лише так можна пояснити велику кількість хворих у місцевих лікарнях. Пацієнти лежать навіть у коридорах цілими сім'ями, і кожен п’ятий з важким перебігом. Тож інфікованих відправляють у сусідні райони.

Андріана - лікар-інтерн у Рахівській райлікарні. Уже другий місяць дівчина працює в ковідному відділенні. Розповідає, тут доволі складно: хворі - у тяжкому стані - і фізичному, і психічному.

Андріана Фірщак, лікар-інтерн Рахівської районної лікарні:

Дуже багато хворих, місця всі зайняті. Коли хворий виписуються - на місце вже є претенденти. Багато хворих і важких і середньої важкості.

Щоб зайти в ковідне відділення, готується щонайменше 20 хвилин.

Андріана Фірщак, лікар-інтерн Рахівської районної лікарні:

Одноразова шапка, обов'язково дві пари рукавиць, бахіли зараз я вдягну. Спорядження кожного лікаря - фонендоскоп, тонометр. Все, можемо іти до хворих

У Рахівському районі вже другий тиждень зростає кількість хворих на COVID-19. У райлікарні 60 відсотків місць призначені для коронавірусних пацієнтів. Та цього не вистачає. Минулого тижня хворих розміщували навіть у коридорах,- розповідає лікар.

Юрій Матічин, медичний директор Рахівської районної лікарні:

Розгорнуто 115 ліжок, за останні два тижні в нас дуже критична ситуація близько 130-140 лікується одночасно, щоденно. За останній тиждень ситуація ускладнилася тим, що поступає дуже багато важких хворих, критичних. Зараз в коридорах немає нікого, стараємося розвантажити.

Нині хворих розподіляють по лікарнях інших районів області. А ушпиталюють пацієнтів щодня, адже чи не кожен п'ятий має ускладнення. Медики підозрюють, що на Рахівщині лютує мутований, так званий британський штамп коронавірусу.

Юрій Матічин, медичний директор Рахівської районної лікарні:

З одного боку ми бачимо, що це дало святкування. Друге, ми не можемо це з упевненістю говорити, але ув нас є підозри, що це може мутований вірус, який не підтверджений, звичайно, тому що це контабіозіс - дуже велика восприїмчивость до зараження говорить про те, що це вірус можливо мутований.

Районні чиновники інтенсивну захворюваність пов'язують з новорічно-різдвяними святкуваннями, а також напливом туристів. Тож вдалися до жорсткіших карантинних заходів.

Віктор Турок, в. о. голови Рахівської РДА:

Зі значним ростом захворюваності запровадили трошки більші в нас карантинні вимоги в Рахівському районі. Ми прийняли рішення про закриття всіх шкіл на 2 тижні.

Ще один чинник поширення недуги - уперте нехтування громадянами засобів захисту: носінням масок та дотриманням дистанції. Медсестра Мар'яна перехворіла на COVID-19, і знає, що таке задуха, біль у всьому тілі.

Мар'яна Молдавчук, палатна медсестра Рахівської районної лікарні:

Стан був середнього ступеня важкості. Була задишка. Люди добрі, треба вірити, тому що він є і він прогресує, і він, не знаю, ще доцільно його, як усі медики не вивчили, ми не знаємо, як він себе може повести. Один і той же вірус діє на людину по різному. Берегтися треба однозначно.

Загалом на Закарпатті в лікарнях заповнено більше як 50 відсотків місць для лікування COVID-19 та ускладнень від нього.