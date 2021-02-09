Первая ракетка Украины Элина Свитолина побудила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В стартовом поединке Свитолина обыграла Мари Бузкову из Чехии. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту и завершилась победой украинки в двух сетах.

Первый круг

Мари Бузкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина) - 3:6, 6:7 (5)

По ходу встречи Свитолина подала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 4-х брейк-поинта. Ее соперница 4 раза подала навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 1 из 6-ти брейк-поинта.

В следующем раунде Свитолиной предстоит сыграть против американки Кори Гауфф. Поединок состоится в среду, 10 февраля.

Читайте также о том, как пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче третьего раунда турнира Gippsland Trophy серии WTA 500 в австралийском Мельбурне победила Елену Остапенко из Латвии.

Ранее сообщалось, что Свитолина стартовала с победы на престижном турнире.

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