Зберіганням та доправленням вакцини Pfizer до України опікуватиметься приватна компанія, - про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зауважив, що цей препарат вимагає наднизьких температурних умов - відповідних потужностей в країні бракує. Тож МОЗ уклав договір з посередником.

Крім того, із доправленням сироватки допоможуть американці - там планують надати Україні спеціальні холодильники для зберігання медпрепарату, - розповіла тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.