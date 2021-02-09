На Прикарпатті сміттєвоз протаранив мікроавтобус з пасажирами [ Редактировать ]
На Прикарпатті сміттєвоз протаранив мікроавтобус з пасажирами. Дві людини загинули, кількість травмованих уточнюється, - повідомляє поліція Івано-Франківщини.
Аварія трапилася майже опівночі на трасі "Стрий - Чернівці" біля села Павлівка. Що спричинило ДТП - встановлюють слідчі.
Правоохоронці та рятувальники закликають водіїв бути уважнішими в умовах негоди.
по теме
У ДСНС просять водіїв бути уважними за кермом. Тільки на Кіровоградщині за минулу добу рятувальники витягли з кюветів майже два десятки машин. Більшість - вантажівки
Україна у вирі негоди - через заметіль у міжнародному аеропорту Львова відклали кілька рейсів
У Черкасах пішохідні зони перетворились на справжню ковзанку, яку сьогодні зранку ще й рясно присипало снігом - травмпункти у місцевих лікарнях приймають десятки травмованих
Міська влада закликає водіїв пересісти на громадський транспорт - біля метро з'являються стихійні автопарковки
Майже скрізь в Україні дороги завалило снігом, а подекуди ще й накрило ожеледицею. Коли стихія відступить?