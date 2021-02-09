На Рівненщині подекуди випало до тридцяти сантиметрів снігу. В обласному центрі - транспортний колапс. Для розчищення доріг залучили волонтерів і військових, бо техніка шляховиків не справляється.

Рівне другу добу в зимовому полоні. На дорогах - снігова каша. Шляховики вивели на вулиці усю спецтехніку.

Олександр Третяк, міський голова Рівного:

Той рівень опадів і та кількість опадів, яка зараз падає на наше місто, є не співрозмірною з тою кількістю техніки, яка в нас є.

Хідники замело. Люди мерзнуть на зупинках. Тролейбуси не можуть рухатися через сніг. Їх витягають рятувальники.

На дорогах - перемети, а через сильний мороз миттєво утворюється ожеледиця. Холодів не витримують навіть машини.

Євген, водій:

Просто їхав і раптово заглухла машина. І нічого з нею не робилося - не заводилась, нічого.

Рівне застрягло в довжелезних заторах. Кілька маршруток не виїхали в рейси.

На цілодобове патрулювання вийшли волонтери - на власних позашляховиках визволяють автівки з заметів.

Роман Лабяк, волонтер:

Витягували машини. Десь хтось провалився - там в асфальт залізли колеса, або щось акумулятор сів - треба було підзарядити, або можливо навіть треба було дати трошки гарячого чаю, щоб людині трошки зігрітися, бо не працювала машина.

Складна ситуація і в області. Десятки автівок застрягли у кучугурах або не змогли подолати слизькі ділянки. Загалом надзвичайники звільнили понад шість десятків транспортних засобів.

Дороги між селами майже непроїзні. Через це в кількох школах зупинили навчання. Трасою "Київ - Чоп" у бік столиці ще відучора заборонили їхати ваговозам. Шляховики звітують: державні траси поки що розчищають.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Снігопад, який тривав понад 42 години, припинився - дав можливість перегрупуватись нашим підрядним організаціям. Станом на цю хвилину вся мережа доріг Рівненської області залишається проїзною. На дорогах з ночі працювало 110 одиниць техніки і зараз ця кількість за потребою збільшується.

Хурделиця в Рівному та області вщухла зранку. Мер закликав містян братися за лопати та розчищати вулиці самим. А вже завтра за прогнозами синоптиків Рівненщина опиниться в центрі нового циклону. Подекуди очікують до пів метра снігу.