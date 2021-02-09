Санкции против России: ЕС начинает подготовку [ Редактировать ]
Европейский союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале. Ожидается, что решение может быть принято весной.
Об этом с трибуны Европейского парламента заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, он после визита в Россию воспользуется своим правом и будет инициировать новые санкции.
"Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИД Европейского союза, а потом в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения", - отметил Боррель.
Ранее мы сообщали, что Боррель назвал поездку в Россию неудачной.
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