Во вторник, 9 февраля, королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой - внучка Ее Величества принцесса Евгения родила первенца.

Новостью о том, что дочь принца Эндрю родила сына, поделился королевский дворец на официальной странице в Instagram.

Отмечается, что роды принцессы прошли в частной больнице Портленда - The Portland Hospital. Малыш с весом в 3 килограмма 660 граммов появился на свет в 8:55.

Супруг принцессы Евгении Джек Бруксбэнк присутствовал на родах жены. 30-летняя роженица и младенец чувствуют себя хорошо.

Внучка королевы Елизаветы II Евгения уже поделилась в сети первым фото своего первенца. Правда, принцесса показала на фотографии лишь крошечную ручку малыша. Имя мальчика пока не сообщается.

В комментариях к фото принцессу Евгению уже успели поздравить брат Кейт Миддлтон - Джеймс Миддлтон и принцесса Шарлотта.

Ранее мы писали о том, что у 76-летнего американского актера Майкла Дугласа родился второй внук. Такой подарок к Рождеству ему сделал старший сын Камерон и его подруга Вивиан Тибес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.