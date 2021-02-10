Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой [ Редактировать ]
Во вторник, 9 февраля, королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой - внучка Ее Величества принцесса Евгения родила первенца.
Новостью о том, что дочь принца Эндрю родила сына, поделился королевский дворец на официальной странице в Instagram.
Отмечается, что роды принцессы прошли в частной больнице Портленда - The Portland Hospital. Малыш с весом в 3 килограмма 660 граммов появился на свет в 8:55.
Супруг принцессы Евгении Джек Бруксбэнк присутствовал на родах жены. 30-летняя роженица и младенец чувствуют себя хорошо.
Внучка королевы Елизаветы II Евгения уже поделилась в сети первым фото своего первенца. Правда, принцесса показала на фотографии лишь крошечную ручку малыша. Имя мальчика пока не сообщается.
В комментариях к фото принцессу Евгению уже успели поздравить брат Кейт Миддлтон - Джеймс Миддлтон и принцесса Шарлотта.
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