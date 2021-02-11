У Катарі масово вирощують траву для Кубка світу з футболу [ Редактировать ]
У Катарі взялися масово вирощувати траву аби підготувати футбольні газони до проведення Кубка світу з футболу 2022 року. Для цього засіяли 800 квадратних метрів пустелі та налагодили систему поливу.
Таким газоном вже встелено 5 стадіонів. Залишилося покрити ще три арени та 4 десятки тренувальних майданчиків. А для озеленення міст, де проводитимуть ігри, у теплицях додатково вирощують дерева та кущі.
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