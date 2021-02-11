Ученые из Имперского колледжа Лондона рассказали о ряде симптомов, которые часто возникают у зараженных коронавирусной инфекцией. При этом они назвали новые симптомы, о которых ранее не сообщалось.

Так, в дополнение к "классическим" симптомам - потере обоняния и вкуса, лихорадке и постоянному кашлю - появился целый ряд новых симптомов, включая озноб, потерю аппетита, головную боль и боль в мышцах.

Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом. В то время как озноб был связан с положительным результатом теста во всех возрастах:

головные боли были зарегистрированы у детей в возрасте 5-17 лет;

потеря аппетита - у 18-54 и 55+ лет;

мышечные боли - у людей в возрасте 18-54 лет.

Инфицированные дети в возрасте 5-17 лет также реже сообщали о лихорадке, постоянном кашле и потере аппетита по сравнению со взрослыми.

Ученые также отметили, что 60% инфицированных не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей теста.

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