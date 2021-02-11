В Польше с начала массовой вакцинации населения прививки получили свыше 1,7 млн граждан. После этого в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально. Об этом сообщает Interia.pl.

В Министерстве здравоохранения Польши сообщили, что летальные случаи после прививки могут быть связанны с другими причинами, а не от вакцины.

"Министерство здравоохранения не имеет компетенций оценивать эти сообщения и не может подтвердить, что вакцина в конкретном случае привела к смерти пациента", - отметил в комментарии РАР представитель Минздрава Войцех Андрусевич.

По его словам, в случае появления побочных последствий у пациента после прививки происходит проверка, к которой привлекаются Государственная санитарно-эпидемиологическая инспекция, Институт общественного здоровья, государственное управление гигиены, фармацевтическая инспекция и производитель вакцины. Они вместе должны установить, имеет ли смерть конкретного лица связь с прививкой.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что география новых штаммов коронавируса расширяется. в ВОЗ обеспокоены эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций. В организации призвали страны объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации, а фармкомпании - увеличить производственные мощности.

Также мы писали о том, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.

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