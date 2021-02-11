"Слава Украине!": Теофимо Лопес провел тренировку в майке с тризубцем (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес записал приветствие к украинским болельщикам.
Всем, привет, это Теофимо Лопес! Я хочу поблагодарить всех моих фанатов и людей, которые болеют за меня в Украине. Слава Украине! Viva Ukraine!
Также 23-летний непобежденный американец пуэрториканского происхождения провел тренировку в майке с тризубцем.
Напомним, что 32-летний Василий Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Лопес владел поясом IBF. Поражение от Лопеса стало вторым в карьере Василия, всего у него 14 побед (10 - нокаутом).
"Подробности" писали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес пока не намерен встречаться на ринге с украинским экс-чемпионом Василием Ломаченко. Его следующий соперник - австралиец Джордж Камбосос.
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