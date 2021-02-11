У Нью-Йорку щойно закінчилося засідання Ради Безпеки ООН, яке скликали з єдиного питання: обговорити ситуацію на Донбасі та Мінські угоди.

Чим ця зустріч відрізняється від попередніх? І чого від неї чекають у столицях світу?

До цього засідання ради безпеки ООН сьогодні особливо увага. І не тільки тому що тема важлива, а тому що ця зустріч це - тест, лакмусовий папірець, який дасть можливість зрозуміти позиції країн.

Для багатьох з яких це перша можливість публічно висловитися щодо Донбасу - адже склад Радбезу змінився, тут зараз нові обличчя: і Норвегія, і Мексика, і Ірландія... Через коронавірус засідання проходить онлайн, всі словесні баталії - у прямому ефірі. Позицію європейців, виступаючи однією з перших, сформулювала Франція:

Ми не можемо миритися з риторикою Росії, яка звинувачує Україну в тому, що мінський процес пробуксовує й робота загальмувала. Чи варто нагадувати, що РФ є відповідальною за цей конфлікт?!

Це спеціальне засідання щодо Мінських домовленостей скликали до річниці їх підписання (можливо здивуєтеся) - за ініціативою... Москви.

І коли неофіційно, в кулуарах, я запитав дипломатів, навіщо це Кремлю, то мені сказали - це традиційна російська дипломатична практика, таке собі відволікання уваги, "димова завіса".

Я поясню, що маю на увазі: річ у тім, що вже наприкінці лютого має бути засідання генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, про Донбас і Крим. У Росії там немає підтримки, немає більшості. А до їхніх слів, які промовляють на Раді Безпеки, все ж таки набагато більше уваги. І саме тому Москва просто зараз намагається формувати громадську думку.

Але західні дипломати кажуть: за великим рахунком байдуже, хто скликав засідання і як Москва використовуватиме його для пропаганди всередині країни. Головне, що тема актуальна - і з неї є, що сказати. Україну (нестандартне рішення) вперше представляє на Радбезі не дипломат, а перший президент, Леонід Кравчук. Але його виступ був несподівано безконфліктним і компромісним.

Ну і зрозуміло, що всіх цікавили слова, які скаже американський дипломат. Адже це перше засідання Радбезу щодо України вже за нової Адміністрації, адміністрації Байдена. І тому всі чекали, а якими будуть меседжі, формулювання, і з якими словами Америка звернеться до Росії - і що буде "між рядків".

Адже саме з цього і учасники засідання і керівники держав і робитимуть висновки, наскільки жорсткою буде тепер політика Вашингтона. Промова була хоч і стислою, але конкретною. Пролунала чітка обіцянка, що вже запроваджені санкції проти Москви нова адміністрація не зніме:

Ми ніколи не визнаємо російську спробу окупувати Крим. І наші санкції будуть чинними доти, доки Росія не змінить свого курсу.

Штати також обіцяють підтримувати Україну і на Донбасі.

Ми вимагаємо від Росії прибрати свої війська з України, припинити сприяти ставленикам РФ та іншим збройним формуванням. І будемо підтримувати українських партнерів у збереженні суверенітету та відновленні територіальної цілісності.

Це фактично чіткий сигнал і Києву, і (найважливіше) - Кремлю. І судячи з цих слів, послаблень в питанні Донбасу і Криму за Байдена не буде.