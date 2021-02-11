"Донбасс не бросим": Путин рассказал, когда настанет "русское лето" [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба Кремля
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян задала вопрос по Донбассу президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает "Коммерсант".
Во время видео-конференц-связи Путина с руководителями российских СМИ Симоньян рассказала, что недавно с группой коллег посещала Донецк и Луганск. По ее словам, она расспрашивала местных жителей, как они "видят свое будущее".
И все, кого бы ни спросили, отвечали двумя фразами: либо что будущее свое видят в России, либо что они уже в России. И что там выдано 100 тыс. российских паспортов, и что до осени выдадут, скорее всего, до полумиллиона.
Пропагандистка спросила Путина: в 2014 году на Донбассе была "русская весна", и не пора ли наступить "русскому лету"? Видимо, в том смысле, что России пока забрать Донбасс у Украины.
Российский президент сказал, что это "вопрос сложный и важный" и что он, как глава государства, может принимать такие решения только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается их всех. И что исходя из этого надо смотреть и взвешивать.
"Но мы же не бросим Донбасс?" - переспросила Симоньян.
"Нет, Донбасс не бросим", - пообещал Владимир Путин.
Напомним, что 8 февраля в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы".
В ответ на это глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба объяснил разницу между "русским" и "украинским" миром.
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