Хуртовини, мороз і ожеледиця - негода в Україні посилюється. На дорогах - перемети й затори, рух на трасах обмежили, в'їзд вантажівок до великих міст взагалі зупинили. Кількість ДТП зросла в рази. У багатьох областях, зокрема, і в Києві не працюють школи й дитсадки, а у Львові оголосили вихідний.

Рівне сьогодні повністю загрузло в снігу. За кучугурами подекуди навіть зупинок громадського транспорту не видно. Обурені містяни торують собі стежки в завалах снігу.

У дворах люди самі беруться за лопати, бо комунальна техніка сюди навіть не зазирала.

Олена Максимівна, жителька Рівного:

Наймала трактор, 300 гривень заплатила - ту сторону і цю сторону. Сьогодні знову приїде трактор, знов будемо наймати.

Ще напередодні центральні вулиці трохи розчистили, а вже сьогодні вони знову засніжені. На дорогах - затори. До боротьби зі стихією залучили військових, нацгвардійців та волонтерів.

На дорогах - затори. До боротьби зі стихією залучили військових, нацгвардійців та волонтерів.

Складна ситуація і за містом. Машини буксують. Вантажівки розтяглися довжелезними чергами. Ті, які не здолали круті схили - блокують рух іншого транспорту. Їх визволяють рятувальники.

Андрій, водій вантажівки, житель Луцька:

По дорозі все заметено. Скрізь пробки. Дуже важко їхати. Одну за одною на підйоми витягують, хто зупиняється.

На Львівщині оголосили штормове попередження. Через засніжені траси зупинили проїзд ваговозів на семи дорогах державного значення. Зокрема, заборонено їхати трасами до українсько-польського кордону та сусідніх областей.

Через засніжені шляхи в регіоні десятки аварій. На узбіччі траси - перекинулась вантажівка. Важкопроїздними залишаються дороги і у Львові. Не легко курсувати і міським маршруткам.

Олег, водій маршрутки:

Хоча б людям відгорнули від зупинки, щоб люди могли дійти до транспорту, сісти, розумієте. А то вони центральну просто горнуть, а люди по коліна в снігу.

Не розчищені й тротуари. Без світла в області залишається понад 30 сіл.

На Прикарпатті цілу ніч ішов сніг. Найскладніша ситуація була на трасі "Мукачево - Львів". На підйомах біля міста Галич масово застрягали фури.

Через інтенсивний снігопад обмежили рух для фур і на трасі "Стрий - Знам'янка". Наразі шляховики задіяли всю наявну спецтехніку. А туристів рятувальники просять утриматися від походів у гори.

Христина Перцович, начальник сектору зв'язків із громадськістю Управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

У горах погодні умови теж дуже великий приріст снігового покриву, у деяких місцях буває до півтора метра, третій рівень лавинної небезпеки - це похід в гори зараз може коштувати вам життя.

За прогнозами синоптиків в західних областях сніжитиме ще й завтра. А потім Україну скують арктичні морози.