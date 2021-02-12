Пільгова іпотека: в Україні запровадили програму кредитування житла [ Редактировать ]
З першого березня в Україні має запрацювати програма пільгових кредитів на житло - іпотека під 7 відсотків. Хто зможе нею скористатися, скільки для цього треба заробляти і чи надійна така допомога від держави?
Юрій разом з дружиною Лізою вже сім років знімають однокімнатну квартиру в спальному районі Києва. Власне житло - поки що лише в мріях.
Юрій Великдус, житель Києва:
Пытаемся откладывать какие-то деньги, но сейчас, с коронавирусом - это абсолютно не получается.
До карантину хлопець викладав йогу у фітнес-центрах. Відколи почався локдаун, роботу втратив. Скільки доведеться заощаджувати на омріяну квартиру - подружжя тепер боїться навіть рахувати.
Юрій Великдус, житель Києва:
Просто питаться, оплачивать коммунальные услуги, а остальное - откладывать.
Для тисяч українців власна оселя - недозволена розкіш. В уряді запропонували рішення - програма доступної іпотеки. Банк надає кредит на своїх умовах, а держава компенсує ставку - позичальнику залишається сплатити лише 7 відсотків річних. Кредит видаватимуть максимум на 20 років, його сума має не перевищувати 2 мільйони гривень. Перший внесок - не менше ніж 15 відсотків. Площа іпотечного житла - 50 квадратів на одну людину або сім'ю. На кожного члена родини - плюс 20 квадратних метрів.
Але скористатися такою пропозицією зможуть не всі. Приміром, є обмеження за доходами. Місячна зарплата позичальника не повинна перевищувати середній заробіток у регіоні більше ніж уп'ятеро. А ще... умови банку.
Анатолій Топал, керівник ГО "Асоціація професійних управляючих нерухомістю":
У вас повинні бути умови заробітку не більше, ніж те що вам дає обмеження ця програма, і не менше, ніж ті обмеження, що вам дає банк. Тому масово люди пройти ці умови - не зможуть.
Надавати "доступну іпотеку" планують насамперед людям, які вже перебувають на квартирному обліку. А також жителям гуртожитків, переселенцям, молодим сім'ям. За професіями виокремили бюджетників: науковців, педагогів, медиків. Та чи буде в таких категорій громадян можливість сплатити навіть пільговий кредит - відкрите питання.
Олексій Кущ, економіст:
Что такое 7 процентов? Это значит, что за 20 лет объект ипотеки, квартира, - она увеличится в цене в несколько раз.
У Європі пропонують іпотеки всього під відсоток чи півтора. Максимальна ставка у Бельгії - 3% - і це рідкість. Схожа ситуація у Франції. Та головна відмінність Європи від України - стабільність. І економічна, і політична.
Олексій Кущ, економіст:
В следующем году денег в казне не будет, депутаты перенесут соответствующую статью расходов в бюджет, и вам не будут финансировать компенсацию по ипотечным кредитам.
Тож користуватися державною доступною іпотекою економісти радять лише з розрахунку на коротку перспективу.
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