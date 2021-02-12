Двукратного чемпиона мира по кольцевым автогонкам класса машин "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбил автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба французской команды Alpin (новое название Renault), за которую сейчас выступает испанец.

Авария произошла вечером 11 февраля во время тренировки гонщика на велосипеде возле швейцарского города Лугано.

39-летний пилот был доставлен в клинику в Швейцарии. У него обнаружили перелом верхней челюсти. Спортсмен успешно прооперирован и будет находиться под наблюдением врачей на протяжении двое суток.

Алонсо является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе Renault.В 2005 году стал самым молодым чемпионом "Формулы-1", прервав серию легендарного Михаэля Шумахера из пяти чемпионских титулов подряд.

Алонсо выступал в королевских автогонках с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо Renault, команды Minardi, McLaren и Ferrari.

В этом году, после двухлетнего перерыва, гонщик планировал вернуться в "Формулу-1". Он заявлен за команду Alpin. Старт нового чемпионата намечен на 26 марта в Бахрейне.

Ранее сообщалось, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера дебютирует в "Формуле-1". Шумахер-младший уже стал чемпионом "Формулы-2".