Сын известного немецкого автогонщика, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера - Мик Шумахер в 2021 году дебютирует в "Формуле-1". Об этом сообщает ua-football.com.

Команда Haas официально подтвердила, что Мик подписал с американской конюшней долгосрочный контракт. Напарником Шумахера в Haas станет россиянин Никита Мазепин.

"У меня нет слов. Я невероятно счастлив. Я всегда верил, что смогу осуществить свою мечту и смогу попасть в "Формулу-1"", - сказал Шумахер-младший.

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В "Формуле-1" Мик Шумахер будет выступать под №47. Этот выбор связан с его любимыми цифрами и датой рождения.

Отмечается, что у Шумахера-младшего есть все шансы перейти в "Формулу-1" в статусе чемпиона "Формулы-2". За две гонки до конца чемпионата немец на 14 очков опережает Каллума Илотта.

Ранее мы писали о том, что Хэмилтон догнал Шумахера по рекордам в "Формуле-1". После 14 этапов, прошедших в нынешнем сезоне, он набрал 307 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя Вальтерри Боттаса.

Также сообщалось, что "Формула-1" закончилась жуткой аварией со взрывом. В ней пострадал Ромен Грожан из "Хааса", он врезался в стальной забор. При ударе автомобиль разломился надвое, причем передняя часть машины пробила отбойник и застряла в нем. Бензин, который вытек из топливной системы в момент удара, загорелся.