Совсем недавно Украина относилась к тем странам, где азартные игры были запрещены. Но запреты не повлияли на распространение игорных развлечений на территории государства. В итоге было открыто много онлайн казино, многие учреждения работали в своего рода "подполье". И чтобы вытащить серый бизнес на путь легализации, Верховная Рада в августе 2020 года приняла новый законопроект, позволяющий регулировать отрасль и увеличить существенно поступление денег в бюджет.

Основные достоинства закона о легализации азартных игр

В настоящее время суммарные объемы прибыли казино онлайн Украина исчисляются миллиардами гривен. С них в государственную казну могли бы поступать существенные суммы. Именно с такой целью украинский президент подписал новый закон. После анализа игорной деятельности на территории государства выяснилось, что на сегодня в стране работает более двухсот онлайн казино и 150 наземных игорных учреждений. А благодаря обновленным положениям законодательства получится добиться следующих целей:

Получение больших отчислений в госбюджет;

Выведение из тени азартного бизнеса;

Лицензирование азартных заведений после легализации казино в Украине.

В настоящее время перед госструктурами стоит важная задача. Им требуется разработать уникальный, продуманный механизм, чтобы игорная сфера перешла на легальное поле. Преимущества от такого решения будут очевидны не только для правительства, но и также для населения, часть которого играет в азартные игры.

Уже определены примерные тарифы на лицензию для компаний различного уровня. Стоимость разрешительной документации варьируется в пределах от 0.7 до 284 миллионов Гривен. Документ планируется выдавать на срок до пяти лет. Потом придется либо его продлевать за дополнительную плату, либо завершать работу в игровой индустрии.

Также помимо приобретения лицензии клубам придется оплачивать различные взносы за установку новых игровых автоматов. За пункты виртуального спорта также придется платить. Такие платежи планируется сделать ежегодными.

Развитие туризма с помощью легализации казино в Украине

Авторы законопроекта считают, что Украина после легализации казино способна стать привлекательной для отдыха и развлечения гемблеров со всего мира. Деньги, собранные сразу после вступления законопроекта в силу, планируется направить на строительство дорог, гостиничных комплексов. Это позволит сформировать новые рабочие места, что поможет решить сложности с безработицей. Ожидается, что спустя год после начала действия закона в казну поступит более 4 миллиардов долларов.

Пока планируется решить вопросы с налоговыми структурами. Важно для легализации казино в Украине сформировать регуляторные органы, способные контролировать работу игорных клубов и участников рынка гэмблинга по стране.