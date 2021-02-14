Робота за кордоном: про що варто знати українським заробітчанам [ Редактировать ]
Позиція МВФ - зрозуміла: як то кажуть "вранці гроші - ввечері стільці". Але якщо фонд готовий чекати на реформи та економічне покращення, то українці - ні.
Тільки в сусідній Польщі працює понад 2 мільйони наших громадян. І більшість - не офіційно. А щоб виїхати на заробітки дехто готовий на все. Кілька днів тому польські прикордонники затримали понад сотню українців із фальшивими документами.
На що готові йти заробітчани, аби потрапити в омріяну Європу? Скільки мільйонів українців піднімають економіки інших держав? І як змінила ситуацію пандемія?
Ось так от раби заходять в автобус - кожен має бейджик з собою: вихід на поле через сканер, сходження з поля - через сканер, здача - через сканер так само.
Вот в таких условиях люди переодеваются, обедают здесь - все в грязи, ступить негде, сесть негде толком, еда тоже в грязи валяется, на столе - как в свинарнике.
Економічні біженці.
Похавали ось ми, сімейна пара - втрьох живемо, такі умови: у нас тут і продукти і одяг - он, зверху, сохне посуд.
У жахливих умовах працюючи по 12 годин на день.
Якщо хтось по своїй дурості чи безпам'ятству, чи ще причині зійшов з поля - тоді день не зараховується.
Замість імен - номери.
Зараз я представлюся, біля серця тримаю бейджик - 612!
Кріпацтво - з власної волі.
Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:
Загальна цифра скільки українців працюють за кордоном десь від 3 до 5 мільйонів людей.
Відверто вам сказати: руки опускаються, розумію, що жити потрібно, потрібно родину утримувати, дітей годувати, але дуже важко.
Польський кордон. Від початку пандемії тут уже немає звичного натовпу туристів. Але є вони. І це зовсім не про каву у Відні.
Для когось цей 50-метровий коридор між двома країнами - шлях до омріяного європейського життя, для інших - відчайдушна спроба заробити копійку.
Владислав, житель Сум:
Вперше їдемо, до цього працювали на будові - теж в Україні, за кордон їдемо вперше - спробувати, подивитися.
Владислав та Максим - із Сум. У сувору зимову погоду їхали до кордону понад добу. У Польщі хочуть заробити на житло.
Владислав, житель Сум:
Інших варіантів немає. Заробити у нас в місті практично не реально. Заробити на речі, на їжу, платіжки, на житло - просто не реально. Це і хліба треба не їсти - тому і їдемо.
Таких історій тут - тисячі.
Андрій, заробітчанин:
Колись працював водієм-експедитором у Львові, була зарплата така, десь 9 тисяч, то було 2-3 роки тому. Потім прийшла пропозиція поїхати в Польщу на заробітки. Десь близько 30 тисяч гривень.
А його поїздка розтягнулася на 20 років. Від початку двотисячних Микола займається перевезеннями. Зараз уже в самого шість фур. Каже: карантин сильно вдарив по бізнесу. Доходи - впали.
Микола, підприємець:
На 50% впали, а оренда не зменшилась, плата не зменшилась, оплата водіям не зменшилась, навіть просять, щоб підіймали. Вартість солярки не зменшилась - так і живемо "щасливими".
Щороку тих, хто хоче повертатися крізь ці ворота, дедалі менше. Українці лишаються за кордоном.
Томаш Богдевич, генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування:
Год-два года назад 30-40% заявляли, что хотят остаться на два-три года больше. Теперь этот процент вырос примерно около 50% - то есть, половина заробитчан, которые приезжают к нам, уже декларируют, что они хотят остаться в Польше надольше.
Лише офіційно у Польщі зараз працюють понад мільйон українців. Справжнє число щонайменше удвічі більше. Інші - їдуть у Чехію, Італію, а хтось і досі в Росію.
Стол, стульчик, холодильник, даже есть микроволновка.
Не все так погано, каже харків'янин Андрій. Але прямувати в Європу, надівши рожеві окуляри - не варто. Він з дружиною щойно повернувся із перших заробітків у Польщі. Збирав меблі, а потім - телевізори на фабриці.
Андрій Зеленський, заробітчанин:
Зачастую 90% украинцев едут работать по 10-12-14, кто-то 16 часов - для того, чтобы что-то заработать.
Але навіть не працюючи без відпочинку, більшість заробітчан може розраховувати на гідне життя. І річ не лише у зарплаті, а в соціальних можливостях:
Андрій Зеленський, заробітчанин:
С минимальной зарплатой в три тысячи злотых, 2800-3000 тысячи - через 3-4 года наши украинцы берут кредит, ипотеку. Там намного больше возможностей для человека, который не обладает какими-то специфическими знаниями или исключительными возможностями.
Це була моя мета - знайти роботу за кордоном.
Її історія геть інша. Ані рабської праці, ані хостелів, де по 15 людей у кімнаті. Яна - хімік. Вона займається реєстрацією ліків. Працювала в Україні, а якось просто розмістила резюме на європейському сайті. Тепер уже рік вона у Брюсселі.
Яна Таш, спеціалістка з реєстрації лікарських засобів:
Тут, у Європі, дуже чітко виражений середній клас. І навіть якщо ти не займаєш якусь топову позицію, ти все одно можеш собі дозволити купити машину, подорожувати по світу.
З нами Яна затримується не надовго. Сьогодні - вихідний. Тож у Яни - чергова подорож.
Яна Таш, спеціалістка з реєстрації лікарських засобів:
Наприклад, у тебе дуже важкий робочий тиждень - ти собі в п'ятницю заліз в інтернет, купив квитки на поїзд у будь-яку сусідню країну, дві години - і ти в Амстердамі, або ти в Парижі, або ти в Кельні.
Хто ж залишається в Україні? За останніми даними нас уже 37 мільйонів. І фактично кожен десятий - будь-то збирач меблів чи професійний хімік - заробітчани.
Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування:
Ми фізично вимираємо. Якщо сюди додасться від'їзд українців, які залишаться за кордоном назавжди, хоча б додатково 500 тисяч - це несе дуже серйозний виклик для майбутнього нашої держави.
Олексій Позняк, заступник відділу міграційних досліджень Інституту демографії:
Після 2014 року негативні риси трудової міграції починають переважати. Це в першу чергу нестача спеціалістів. Крім того, посилилась міграція за рахунок молоді. Довгострокові навряд чи повернуться, вони вже вжилися в суспільство тих країн, де перебувають.
Хотів би, щоб була гарна відповідна робота, щоб можна було працювати - я, жінка працювала, щоб діти ходили в садочок, щоб дуло краще в Україні. Але як воно буде - не знаю. Поживемо, може щось на краще зміниться.
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