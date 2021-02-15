Современный автомобиль под завязку оснащен многочисленными кнопками и переключателями, в которых порой можно даже легко запутаться. Все они отвечают за определенные узлы автомобиля, которые так или иначе упрощают вождение, снимают нагрузку с водителя или создают дополнительный комфорт.

Несмотря на их пользу, есть кнопки, которыми нужно пользоваться очень аккуратно. Мало кто даже знает, как правильно их активировать. В противном случае может случиться ситуация, ставящая под угрозу не только находящихся в салоне авто, но других участников движения.

Электронный ручник

Электронный ручной тормоз был придуман, чтобы заменить классический рычаг, упростить его использование и предоставить больше свободного места в салоне. Поэтому для большинства водителей "со стажем" эта вещь является диковинкой.

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Электронный стояночный тормоз требует иного подхода к использованию, нежели классический рычаг, что влечет за собой проблемы, если его случайно активировать во время движения, особенно в тех автомобилях, где не предусмотрена система безопасности.

Принудительный полный привод

Кнопка активации полного привода (или рычаг) присутствует во многих внедорожниках. Однако пользоваться ею нужно очень аккуратно и помнить, что полный привод нужен только на бездорожье, скользкой поверхности или грязи, а также на скоростях до 40 км/ч. На прямой дороге необходимо оставлять ведущими только одну пару колес.

В автомобилях с интегрированным автоматическим дифференциалом система управления сама распределяет нужные нагрузки на оси. Активация полного привода на автомобилях, где нет автоматической системы, может в лучшем случае повысить расход топлива и перегрев дифференциала, а в худшем – создать риск потери управления на высокой скорости или полностью вывести ее из строя.

Отключение подушки безопасности

Эта кнопка неспроста находится в труднодоступном месте. Она отключает подушку безопасности, если на сидение ставится детское кресло, так как она способна нанести травмы ребенку и даже убить его. Проблема этой кнопки в том, что после снятия кресла водители часто забывают ее включить обратно, чем создают опасность для пассажира.

Автоматическое выключение фар

Всецело доверять автоматическому выключению фар не стоит, так как часто эта опция "сбоит". Лучше всего контролировать уровень освещения самостоятельно. Хотя бы потому, что разные участки дороги, могут потребовать разного режима работы осветительных приборов.

Отключение системы курсовой устойчивости (ESP OFF)

ESP OFF

99% водителям не нужно пользоваться этой кнопкой вообще – система курсовой устойчивости придумана, чтобы помогать точно входить в повороты и не попадать в заносы. Приостанавливать ее действие следует только в крайне нестандартных ситуациях, например, при пробуксовке колес. Главная же проблема с этой кнопкой заключается в том, что находится у большинства моделей авто она рядом с коленями, которые случайно могут ее отключить.

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