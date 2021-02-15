У Кропивницькому День усіх закоханих напередодні відзначили забігом. Такий захід проводять уже вдруге. На нього запросили як подружні пари, так і тих, хто в активному пошуку. Закохані у здоровий спосіб життя та спорт долали три кілометри. Після забігу всі учасники отримали медалі сердечка. Як усе було - далі в нашому сюжеті.

Понад пів сотні чоловіків та жінок у День всіх закоханих в повній спортивній амуніції. Підготовку до забігу починають з розминки.

Долати кілометри готується подружня пара Віталій та Юлія. Для них 14 лютого знакова дата в житті.

Віталій Кошман, учасник забігу "Бігануті і закохані":

Було 14 числа зроблена пропозиція руки і серця моїй уже теперішній дружині і для нас це дата народження нашої родини знакова подія розпочати біговий рік з дати зародження нашої родини.

Діляться й своїм секретом щасливого подружнього життя, адже разом уже чотирнадцять років. Кажуть: правило номер один - поділяти захоплення свого партнера.

Юлія Кошман, учасниця забігу "Бігануті і закохані":

Мій чоловік дуже полюбляє бігати, а у мене шансів не було - він біжить, а я за ним.

До забігу "Бігануті і закохані" долучились не лише пари, а й молодь, яка ще шукає свою другу половинку.

Роман Пекалюк, учасник забігу "Бігануті і закохані":

Я біжу, тому що хочу, по-перше, провести весело і незвично час. По-друге, підтримати бігову спільноту. Показати, що можна бігати і в мороз, він сьогодні нам не заважає, незвичні відчуття і такий собі кайф.

Дистанція забігу три кілометри. Організатори наголошують: головне не фізичне навантаження, а гарний настрій.

Дар'я Макарова, співорганізатор забігу "Бігануті і закохані":

Тут всі закохані в біг і в здоровий спосіб життя. Мета цього заходу саме популяризація здорового способу життя і, як такої, цікавої альтернативи святкування дня закоханих.

На фініші всі учасники отримують медалі - валентинки, а для подружжя вони ще й парні.

Віталій та Юлія Кошмани, учасники забігу "Бігануті і закохані":

Супер, круто, ну і поєднаємо.

До забігу в День всіх закоханих доєднались не лише бігуни з Кропивницького, а й з Олександрії та навіть Києва.