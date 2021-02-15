Украинцы не могут вернуться на родину из-за поломки самолета Источник: Facebook

На африканском острове Занзибар застряли около 180 украинских туристов. Об этом сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украинцы не могут вернуться на родину из-за поломки самолета.

МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения.

Занзибар - крупнейший остров архипелага Занзибар у восточного берега Африки. С 1964 года входит в состав Танзании на правах полуавтономии. С 2005 года Занзибар имеет собственный флаг, парламент, а также существует свой президент.

Занзибар является одним из мировых центром туризма, славясь своими отелями, широкими пляжами и сафари-парками.

Самым известным уроженцем занзибара является Фредди Меркьюри - автор песен и вокалист рок-группы Queen.

Ранее сообщалось, что в Карпатах заблудился турист, к его поискам привлекли авиацию.