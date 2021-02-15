180 украинских туристов застряли на Занзибаре [ Редактировать ]
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На африканском острове Занзибар застряли около 180 украинских туристов. Об этом сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.
Украинцы не могут вернуться на родину из-за поломки самолета.
МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения.
Занзибар - крупнейший остров архипелага Занзибар у восточного берега Африки. С 1964 года входит в состав Танзании на правах полуавтономии. С 2005 года Занзибар имеет собственный флаг, парламент, а также существует свой президент.
Занзибар является одним из мировых центром туризма, славясь своими отелями, широкими пляжами и сафари-парками.
Самым известным уроженцем занзибара является Фредди Меркьюри - автор песен и вокалист рок-группы Queen.
Ранее сообщалось, что в Карпатах заблудился турист, к его поискам привлекли авиацию.
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