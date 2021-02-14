В Карпатах 14 февраля заблудились два туриста, одного спасателям удалось отыскать днемв районе горы Магура-Жиде, а его товарища до сих пор ищут спасатели уже с привлечением аваиции.

По данным спасателей, турист предварительно был вблизи горы Гимба, что возле села Березники Славского района.

Сейчас для поиска и спасения товарища найденного туриста в район чрезвычайного происшествия вылетел вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

Стоит отметить, по данным ГСЧС вчера 13 февраля на том же месте - вблизи горы Гимба потерялись пять туристов из Киева, которых к вечеру удалось найти.

В ГСЧС отметили, что туристы игнорируют все призывы не выходить в горы в период осложненных погодных условий, этим подвергают себя опасности и как следствие, теряются.

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Важно, что сегодня уже третья поисковая операция, район проведения которой опять же гора Гимба Межгорского района, продолжается и поныне.

Напомним, ранее в Закарпатской области в течении суток продолжаются поиски туриста, который заплутал в горах и не смог найти выход из положения.

Читайте также, из-за зверств метели в карпатских горах туда запретили ходить туристам. на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров.

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