Зимовий шторм атакував захід США [ Редактировать ]
Зимові шторми та сильні морози накрили захід Сполучених Штатів. Там ускладнений рух, сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Негода обірвала лінії електропередач та повалила дерева.
І за прогнозами синоптиків, полишати регіон - холоди не поспішатимуть. Тож влада просить мешканців зважати на погодні умови та не виходити на вулиці без нагальної потреби.
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