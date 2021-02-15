Зеленский провел встречу с премьером ОАЭ: что обсудили стороны [ Редактировать ]
В понедельник, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактум. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Встреча прошла в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты.
Так, стороны:
- определили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ,
- обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах.
Зеленский остановился на развитии инфраструктуры и призвал ОАЭ инвестировать в эту отрасль в Украине.
Отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с последствиями распространения коронавируса и влияния карантинных мероприятий на экономики стран.
Зеленский подчеркнул, что повышенное внимание руководства Украины и ОАЭ к приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества свидетельствует о существовании политической воли и в дальнейшем развивать и углублять конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах украинского и эмиратского народов.
Напомним, ранее Зеленский лично встретил пленных украинских моряков судна Stevia. В Украину вернулись моряки:Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.
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