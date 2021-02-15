В Горловке совершили покушение на "командира милиции ДНР" (фото) [ Редактировать ]
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В оккупированной Горловке совершено на покушение на одного из лидеров боевиков. Как сообщает "Интерфакс", - на одного из "командиров Народной милиции" самопровозглашенной "ДНР".
В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона Сергей Попов с позывным "Длинный".
Сергей Попов "Длинный"
Взрывчатка была заложена под водительское сидение. Корреспондент одного из российских телеканалов в Донецке Андрей Руденко сообщает в своем Telegram-канале, что состояние "Длинного" врачи оценивают как средней тяжести, сейчас он на операционном столе.
Предварительный диагноз: множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра.
Вместе с ним в автомобиле находилась дочь, которую он вез в школу. У девочки контузия и шок, других видимых повреждений нет, ее обследуют врачи.
Ранее сообщалось, что глава так называемой "Народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" Ян Лещенко был ранен при взрыве в оккупированном Луганске.
Напомним, что 14 февраля на Донбассе недалеко от населенного пункта Новолуганское в результате подрыва на растяжке погибли трое украинских военных.
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