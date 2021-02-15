Динамика летальных исходов от коронавирусной болезни в Украине до сих пор остается положительной. Однако, по состоянию на сегодня смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Об этом заявили в Национальной академии наук Украины.

Читайте также Ученые назвали новые симптомы коронавируса

По словам ученых из НАН, сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам в Румынии и Польше.

"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - отметили в НАН.

Кроме того, по данным ученых, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID. Теорию о том, что вирус был создан в лаборатории, эксперты отвергли как "не заслуживающую дальнейшего изучения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.