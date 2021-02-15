В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 332 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 62;

выздоровели - 2 478 человека;

Было сделано 11 073 ПЦР-тестов и 2 667 ИФА-тестов.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 273 475 человека;

выздоровели - 1 116 779 человек;

летальных исходов - 24 392;

Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (160) областях.

Напомним, за сутки 12 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 182 лицам, госпитализировали 1 889 человек.

Как ранее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.

Читайте также, в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать свой препарат более эффективным.

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