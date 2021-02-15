Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 332 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- летальных исходов - 62;
- выздоровели - 2 478 человека;
Было сделано 11 073 ПЦР-тестов и 2 667 ИФА-тестов.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 273 475 человека;
- выздоровели - 1 116 779 человек;
- летальных исходов - 24 392;
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (160) областях.
Напомним, за сутки 12 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 182 лицам, госпитализировали 1 889 человек.
Как ранее сообщалось, повторные заражения COVID возможны даже при наличии антител. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения вирусом.
Читайте также, в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать свой препарат более эффективным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася - допоміг локдаун, виробився масовий імунітет, чи люди просто роблять менше тестів?
У лікарняних палатах опинилися ті, хто вже перехворів на коронавірус - який "букет" ускладнень приніс разом з собою COVID-19 і куди зник грип, яким нас лякали кожної зими?
5182 нових хворих за добу - про зростання статистики звітують у МОЗ
Імунологи вже окреслили коло тих, кому вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана
В Україні майже чотири тисячі вісімсот нових випадків ковіду. Порівняно з початком тижня цифра зросла, але й кількість тих, хто одужав збільшується