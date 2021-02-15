Итальянский профессиональный футбольный клуб "Милан" готов заплатить этим летом 30 млн евро за игрока испанского "Реала" Браима Диаса.

Об этом сообщает champion.com.ua.

Отмечается, что полузащитник сейчас находится в аренде у "россонери" и сделал достаточно, чтобы произвести впечатление на итальянских боссов.

Диас провел 15 матчей в чемпионате в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что бывший игрок "Динамо" и сборной Украины стал тренером. Тарас Михалик, завершивший в прошлом году карьеру игрока, вошел в тренерский штаб луцкой "Волыни-2", выступающей во второй отечественной лиге.

Также мы писали о том, что защитник "Шахтера" дебютировал за турецкий клуб. Украинец сыграл первый матч за "Эрзурумспор" в чемпионате.

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