"Милан" готов предложить за игрока "Реала" 30 млн евро [ Редактировать ]
Итальянский профессиональный футбольный клуб "Милан" готов заплатить этим летом 30 млн евро за игрока испанского "Реала" Браима Диаса.
Об этом сообщает champion.com.ua.
Отмечается, что полузащитник сейчас находится в аренде у "россонери" и сделал достаточно, чтобы произвести впечатление на итальянских боссов.
Диас провел 15 матчей в чемпионате в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что бывший игрок "Динамо" и сборной Украины стал тренером. Тарас Михалик, завершивший в прошлом году карьеру игрока, вошел в тренерский штаб луцкой "Волыни-2", выступающей во второй отечественной лиге.
Также мы писали о том, что защитник "Шахтера" дебютировал за турецкий клуб. Украинец сыграл первый матч за "Эрзурумспор" в чемпионате.
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