Футболист мюнхенской "Баварии" Давид Алаба перейдет в расположение мадридского "Реала", подписав со "сливковыми" предварительное соглашение. Об это пишет Marca.

Контракт австралийца Алаба с "Реалом" рассчитан на 4 года, каждый из которых принесет ему по 11 миллионов евро. Баварцы было предприняли попытку задержать футболиста у себя, но тот совместно со своим агентом Пини Захави дал им резкий отказ.

Отмечается, что такая ситуация произошла из-за того, что с 1 января 2021 года Давид Алаба, являющийся победителем Лиги чемпионов, имел право выбрать себе другую команду, и "Реал", не упустив возможности, сделал защитнику судьбоносное предложение. Известно, что он защищает цвета мюнхенской "Баварии" в течении 12 лет и за это время в составе он получил все возможные награды "Бундеслиги" и чемпионата мира.

Читайте также, Лионель Месси назвал клубы, куда точно не перейдет. У 33-летнего аргентинца летом 2021 года истекает контракт с каталонской "Барселоной".

Кроме того, форвард сборной Украины и английского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко сменит клуб и перейдет в ливерпульский "Эвертон". Контракт украинца с нынешним футбольным клубом рассчитан до лета 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.