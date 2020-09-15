21-летний португальский форвард "Милана" Рафаэл Леау заразился коронавирусом.

Об этом сообщает местная пресса.

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Отмечается, что молодой футболист отсутствовал с самого начала сборов миланцев. Сейчас же Леау находится на самоизоляции.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также сообщалось, что в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.