Защитник футбольного клуба "Шахтер" Богдан Бутко, который перешел в турецкий "Эрузурумспор", сыграл первый матч за новый клуб. Об этом сообщает sport.ua.

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Отмечается, что 30-летний украинский футболист вышел на замену в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора". Бутко появился на поле на 79-й минуте.

Игра закончилась со счетом 0:0.

Напомним, Богдан Бутко будет играть в "Эрузурумспоре" на правах аренды. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Эвертона" Бернард может вернуться в донецкий "Шахтер". По информации источника, наставник "ирисок" Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего бразильца и рассматривает варианты с его продажей, чтобы попробовать подписать хавбека Вест Хэма Фелипе Андерсона.

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