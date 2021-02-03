Бывший футболист киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Тарас Михалик, завершивший в прошлом году карьеру игрока, вошел в тренерский штаб луцкой "Волыни-2", выступающей во второй отечественной лиге. Об этом сообщает официальный сайт луцкого клуба.

37-летний экс-защитник, проведший 32 матча за национальную сборную Украины и участвовавший в финальном турнире Евро-2012, будет ассистентом Альберта Шахова и Владимира Марчука.

В прошлом сезоне он выступал за "Волынь" и провел 21 матч в Первой лиге чемпионата Украины.

За свою карьеру футболиста Тарас Михалик дважды становился чемпионом Украины и России, является обладателем Кубка Украины и России, а также Суперкубка Украины.

В 2006 году в составе молодежной сборной Украины стал вице-чемпионом Европы. В финале турнира, проходившего в Португалии, "желто-синие" уступили голландцам.

"Волынь-2" занимает 8-е место в группе А второй лиги. Сезон для лучан возобновится 19 марта выездным матчем с "Ужгородом".

Напомним, что луцкая "Волынь" вылетела из Премьер-лиги Украины в мае 2017 года.